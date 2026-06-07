Seleção Brasileira é ouro no conjunto geral do Pan-Americano de Ginástica Rítmica

O Brasil conquistou a medalha de ouro no conjunto geral do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, que está sendo disputado na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.
A seleção comandada pela treinadora Camila Ferezin ficou em primeiro lugar na classificatória do conjunto misto (três arcos e dois pares e maças), com a nota 28.600. O resultado se soma ao da série simples (cinco bolas), que valeu 28.850, dando um total 57.450 para a equipe brasileira, que levou o ouro com Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Sofia Madeira.
— As mudanças felizmente deram certo, tanto as alterações da música do conjunto de bolas como o aumento da pontuação das trocas na série mista. Pudemos mostrar que o Brasil está no páreo e no caminho para alcançar todos os objetivos aos quais nos propusemos neste ano — avaliou Camila Ferezin.
A medalha de prata ficou com os Estados Unidos (49.050), e o bronze, com o México (47.950).