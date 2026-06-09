Sandro Meira Ricci assume a Comissão de Arbitragem da CBF

Sandro Meira Ricci foi árbitro de futebol no Brasil. Diego Vara / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira (9), que Sandro Meira Ricci assumirá a Comissão de Arbitragem da entidade. O ex-árbitro estava na Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, e assume função que estava sendo exercida por Rodrigo Cintra.

Segundo a CBF, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem qualquer prejuízo às competições em andamento.

Em nota, a CBF agradeceu a dedicação de Rodrigo Cintra, além do "profissionalismo e os serviços prestados ao longo de sua gestão, período em que a arbitragem brasileira registrou avanços significativos, resultado de seu trabalho, empenho e liderança".

Experiência internacional

Para ocupar a vaga, a entidade apostou em um nome conhecido do futebol brasileiro. Ex-árbitro do quadro da Fifa, Sandro Meira Ricci estava trabalhando nos Estados Unidos, onde exercia a função de gerente de árbitros da Professional Referee Organization (PRO), empresa responsável pela gestão da arbitragem da MLS.

A experiência internacional foi um dos fatores que pesaram na escolha do novo comandante da arbitragem brasileira. Durante a carreira dentro de campo, Sandro participou de competições importantes do calendário mundial e integrou o quadro de árbitros da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A chegada de Sandro Meira Ricci acontece em um momento de debates frequentes sobre a atuação da arbitragem brasileira, especialmente em relação ao uso do VAR e aos critérios adotados em decisões de campo. A expectativa é que o novo chefe da comissão lidere ajustes e projetos voltados ao aperfeiçoamento do setor nos próximos anos.

Veja a nota divulgada pela CBF:

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que Rodrigo Cintra está deixando o comando da Comissão de Arbitragem da CBF.

A CBF agradece a dedicação, o profissionalismo e os serviços prestados ao longo de sua gestão, período em que a arbitragem brasileira registrou avanços significativos, resultado de seu trabalho, empenho e liderança.

A CBF informa que o ex-árbitro Sandro Meira Ricci, que nos últimos anos ocupou a função de gerente de árbitros na Professional Referee Organization (PRO), empresa contratada pela Major League Soccer (MLS), assumirá suas funções.

Até a conclusão da transição, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem qualquer prejuízo às competições em andamento."