Saliba agrava lesão ao disputar a final da Champions e pode ser cortado da Copa pela França

Vice-campeão da Champions League com o Arsenal, o zagueiro William Saliba pode ter nova frustração nos próximos dias. O defensor atuou os 120 minutos da decisão em Bucareste com uma lesão não revelada que se agravou e pode ocasionar seu corte da Copa do Mundo pela França.

O defensor já vinha sentindo dores, mas não quis desfalcar o Arsenal na busca pelo inédito título de clube europeu - acabou perdendo a decisão nos pênaltis para o Paris Saint-Germain - e agora pode ficar afastado dos gramados por "diversas semanas".

A Federação Francesa de Futebol (FFF) já vinha monitorando o jogador e agora ele passará por exames médicos nesta segunda-feira para saber a real gravidade do problema. A depender do período estipulado para a reabilitação, o corte acabará inevitável.

O técnico Didier Deschamps já foi avisado que pode perder o atleta de 25 anos na busca pelo terceiro título mundial em gramados dos Estados Unidos, México e Canadá. O defensor é apontado como um dos melhores do planeta e nome de peso no estrelado elenco francês.

Entre as favoritas, a França está no Grupo I da Copa do Mundo, no qual não deve ter trabalho para fechar na liderança. A seleção europeia estreia diante de Senegal, no dia 16. Depois, encara o Iraque (dia 22) e por fim, encara a Noruega (26).