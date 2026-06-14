Sala de Redação comemora 55 anos com edição especial direto dos EUA; assista ao vivo

Neste domingo (14), a partir das 12h, o Sala de Redação terá uma edição imperdível. Diretamente dos Estados Unidos, o programa será especial para comemorar os 55 anos de sua criação.
Apresentado por Pedro Ernesto Denardin, o Sala contará com a participação dos profissionais que estão na cobertura da Copa pela RBS e, entre outros assuntos, fará a repercussão da estreia da Seleção Brasileira no Mundial.
Como o Sala começou
A história do Sala começou no dia 14 de junho de 1971 quando Cândido Norberto, idealizador e apresentador do programa, pediu para que fosse instalado um posto na Redação da Zero Hora, na esquina das avenidas Ipiranga e Erico Verissimo.
Cândido passou a circular pelas mesas dos repórteres, indagando a informação que estava sendo apurada naquele exato momento. A ação fazia jus ao nome da atração. A partir dali, o Sala de Redação se tornou uma referência para os gaúchos.
Hoje o Sala pode ser visto e ouvido de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora e quantas vezes o ouvinte ou espectador desejar. Seja pelo FM 93.7, pelo YouTube de Gaúcha Esportes ou da Gaúcha ou pelo Spotify do Sala de Redação.
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