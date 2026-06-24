Saiba quando João Fonseca estreia em Wimbledon

Fonseca chegou até a terceira rodada do Grand Slam em 2025. WILLIAM WEST / AFP

Principal tenista brasileiro na atualidade, João Fonseca se prepara para disputar o torneio de Wimbledon, na Inglaterra. O Grand Slam disputado na grama começa no dia 29 de junho e vai até o dia 12 de julho, nas quadras do All England Club, em Londres.

A preparação do tenista de 19 anos para o torneio foi prejudicada. Ele disputaria o ATP 250 de Eastbourne, mas sentiu um desconforto no ombro e desistiu, com objetivo de chegar na melhor forma possível em Wimbledon.

Fonseca ainda não tem adversário definido, mas deve fazer sua estreia no dia 29 ou 30 de junho, que são as datas programadas para a primeira rodada. Na próxima semana será realizado um sorteio para definir as chaves do torneio.