Arnaldi lamentou a desistência em entrevista coletiva. Julien de Rosa / AFP

O italiano Matteo Arnaldi desistiu de disputar a semifinal de Roland Garros contra o compatriota Flavio Cobolli nesta sexta-feira (5) devido a um vírus que ocasionou problemas intestinais ao atleta. Com a inaptidão de Arnaldi, Cobolli se classificou para a final do Grand Slam sem a necessidade de disputar dentro de quadra.

Em entrevista coletiva, o tenista lamentou a desistência e esclareceu que o incomodo iniciou na noite desta quinta-feira (4), após o jantar, e se estendeu durante toda a madrugada.

— Não era o que eu queria fazer. Ontem à noite comecei a me sentir muito mal do estômago. Acordei à 1h da manhã e comecei a vomitar — disse Arnaldi.

O italiano afirmou que o problema impossibilitou que ele conseguisse dormir e, até mesmo, se alimentar — sendo obrigado a se dirigir diversas vezes ao banheiro.

— Não consegui dormir nada. Entre 6h e 7h, vomitei novamente e chamamos o médico ao quarto. Ele me receitou alguns remédios. Mas, depois disso, não consegui comer nada. Toda vez que eu comia ou bebia algo, tinha que ir ao banheiro — disse.

Arnaldi é o número 104 do ranking e estava na busca pelo primeiro título de Roland Garros. Sem a realização da partida, Cobolli enfrentará o alemão Alexander Zverev na final que acontece neste domingo (7).