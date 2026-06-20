Sabalenka perde para Pegula e cai na semifinal do WTA 500 de Berlim

Pegula busca bicampeonato no torneio. JOHN MACDOUGALL / AFP

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, se despediu neste sábado (20) do WTA 500 de Berlim, ao cair na semifinal diante da americana Jessica Pegula, quarta do ranking, que fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (4-7) e 6/0, em duas horas e 13 minutos em quadra.

No total, o duelo durou quatro horas e 30 minutos, já que houve uma paralisação no tie break do segundo set por conta da chuva na capital alemã.

Em seu 13º confronto direto contra Sabalenka, mas o primeiro jogando em quadra de grama, a estadunidense de 32 anos selou sua quarta vitória com um pneu (6/0) no terceiro set.

Em busca de seu 12º título no circuito, o segundo em Berlim (campeã em 2024), Pegula vai enfrentar na final quem passar do confronto entre a tcheca Linda Noskova (13ª), que marcou 2 a 0 (6/2 e 6/4) sobre a filipina Alexandre Eala (35ª).

Eala é a grande surpresa do torneio, depois de eliminar a cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, na primeira rodada e a ucraniana Elina Svitolina (8ª) nas quartas de final.