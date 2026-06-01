Sabalenka elimina Osaka e vai às quartas em Roland Garros

Sabalenka busca conquista inédita em Paris. JULIEN DE ROSA / AFP

Em um confronto que reuniu duas campeãs de Grand Slam, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final de Roland Garros ao derrotar a japonesa Naomi Osaka (16ª) nesta segunda-feira (1º), por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em uma hora e 28 minutos na quadra Philippe-Chatrier.

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Este foi o terceiro duelo entre as tenistas em 2026, e o terceiro com vitória de Sabalenka, que também venceu nos WTA 1000 de Indian Wells e de Madri.

O jogo

Osaka já foi número 1 do mundo. JULIEN DE ROSA / AFP

Osaka começou o confronto pressionando e quebrou o saque de Sabalenka no segundo game, mas quando serviu para abrir 3-0, acabou quebrada e viu a número 1 do mundo empatar.

As duas jogadoras mantiveram o jogo equilibrado até o 11º game, quando a bielorrussa conseguiu uma quebra e depois fechou o primeiro set com um ace, seu sétimo na partida.

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A segunda parcial também começou com equilíbrio (3-3), até Sabalenka dominar os potentes saques de Osaka, que ultrapassavam os 180 km/h, conseguir outra quebra, confirmá-la no game seguinte e selar a vitória quebrando mais uma vez o serviço da japonesa.

Russa nas quartas de final

Shnaider faz sua melhor campanha em um Grand Slam. DIMITAR DILKOFF / AFP

Vice-campeã da temporada pasada, Sabalenka lutará por uma vaga na semifinal contra a russa Diana Shnaider (23ª), que horas antes eliminou a estadunidense Madison Keys, semifinalista em 2018 e atual 19ª do mundo, por 6/3, 3/6 e 6/0.

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A tenista russa de 22 anos, que em 2024 foi vice-campeã olímpica de duplas, faz seu melhor desempenho em um Grand Slam e com a atual campanha está subindo três posições no ranking da WTA.

O confronto entre Sabalenka e Shnaider é inédito.