Sabalenka vence Bartůňková e avança às semifinais do WTA 500 de Berlim

Depois de estar perdendo por 6/2 e 4-0, a número um do mundo, Aryna Sabalenka, protagonizou uma grande virada nas quartas de final do WTA 500 de Berlim contra a tcheca Nikola Bartůňková nesta sexta-feira (19).
A bielorrussa ganhou a partida com parciais de 2/6, 7/6 (7-2) e 6/4, avançando às semifinais contra a estadunidense Jessica Pegula, número quatro do mundo e campeã da edição de 2024, que venceu sua compatriota Madison Keys por 7/6 (7-5) e 7/6 (10-8).
Em um dia de calor sufocante na capital alemã, Sabalenka esteve apagada durante 57 minutos diante da 62ª colocada do ranking da WTA, que parecia caminhar para uma vitória.
Mas a jovem tcheca, de 20 anos, sentiu a pressão e a adversária conseguiu reagir: perdendo de 4-0 no segundo set, passou à frente no placar com 5-4 ao emendar cinco games, antes de fechar a parcial no tie-break. Depois, no terceiro set, ainda chegou a estar perdendo por 4-3, antes de uma arrancada final para garantir a vitória em duas horas e 23 minutos, ganhando uma batalha tanto física quanto mental.
Na outra chave, a tcheca Linda Nosková (13ª do mundo) derrotou a espanhola Paula Badosa (ex-número dois do mundo, que caiu para a 142ª posição) por parciais de 6/1 e 6/3.
A adversária da tcheca nas semifinais será a filipina Alexandra Eala (35ª), que eliminou a ucraniana Elina Svitolina (8ª) por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4.
* AFP