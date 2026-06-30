Rybakina avança com dificuldade para segunda rodada de Wimbledon

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A cazaque Elena Rybakina, número dois do mundo, conseguiu, com dificuldades, avançar para a segunda rodada de Wimbledon nesta terça-feira (30), após vencer por 6/4, 1/6 e 6/3 a francesa Lois Boisson (154ª).

Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, busca conquistar o seu terceiro título de Grand Slam, depois de ter sido campeã do Aberto da Austrália em janeiro.

A tenista de 27 anos também tem chances de alcançar o número um do ranking da WTA, atualmente nas mãos da bielorrussa Aryna Sabalenka, dependendo dos resultados de ambas nas próximas duas semanas no All England Club.

Na segunda rodada, Rybakina enfrentará a estadunidense Caty McNally, que venceu a romena Elena-Gabriela Ruse por 7/5 e 6/3.

O jogo

Rybakina começou bem, quebrou logo no primeiro game e em seguida fez 2/0. Experiente, ela administrou bem a vantagem e não foi ameaçada mais com o saque, fechando o set em 6/4.

Disputando um Grand Slam apenas pela terceira vez e estreando em Wimbledon, Boisson aproveitou a queda de rendimento da cazaque e, com duas quebras, fez 6/1 no segundo set e levou a decisão para o terceiro.

Elena Rybakina precisou salvar dois break-points no quinto game e conquistar uma quebra no oitavo, para logo depois fechar a terceira parcial em 6 a 4 e confirmar a vitória.