Russos e bielorrusos são autorizados a competir sob status neutro na patinação

Definição da ISU recoloca principais atletas no circuito. ISU / Divulgação

Os patinadores russos e bielorrussos voltarão a ser autorizados a participar sob status neutro nas competições internacionais da temporada 2026-27, anunciou a Federação Internacional de Patinação (ISU) nesta terça-feira (30).

"Os atletas que representarem a Rússia e Belarus poderão competir sem qualquer elemento de identificação estatal, ou seja, bandeiras nacionais, uniformes nacionais e hinos nacionais", informou a instituição em um comunicado.

"Sua participação está condicionada à ausência de qualquer elemento que comprove uma violação de seu status neutro, o que reforça a primazia da equidade esportiva no gelo", insiste o texto.

Os patinadores russos e bielorrussos foram totalmente excluídos de competições internacionais desde 2022 devido à invasão da Ucrânia. No entanto, a ISU autorizou a participação de um patinador e de uma patinadora russos sob bandeira neutra nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, em fevereiro, para cumprir as recomendações do Comitê Olímpico Internacional (COI).

O retorno dos russos à patinação artística tem um impacto importante, já que o país é uma superpotência na modalidade.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno disputados em 2022, em Pequim, seis das 15 medalhas distribuídas foram para atletas da Rússia.