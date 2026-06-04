Russell Wilson se aposenta da NFL após 14 temporadas e um título de Super Bowl

O quarterback Russell Wilson, líder do Seattle Seahawks - campeão da NFL em 2014 -, confirmou nesta quarta-feira (3) sua aposentadoria e sua transição para as transmissões televisivas.

Wilson, de 37 anos, anunciou esta nova etapa como comentarista da CBS Sports em uma montagem de vídeo que destacava momentos icônicos de sua carreira no futebol americano.

"Ao iniciar este novo capítulo com a CBS Sports e o 'The NFL Today', me sinto muito abençoado por poder continuar fazendo o que mais amo: estar próximo do maior jogo do mundo", disse o quarterback.

Após ser selecionado na terceira rodada do Draft da NFL de 2012, Wilson conquistou a titularidade nos Seahawks ainda como novato e conduziu a equipe ao título já em sua segunda temporada.

Selecionado dez vezes para o Pro Bowl (All Star), o quarterback comandou os Seahawks por 10 temporadas antes de se transferir para o Denver Broncos, onde seu desempenho caiu, resultando em sua ida para o banco de reservas em 2023.

Ele passou as duas últimas temporadas de sua carreira no Pittsburgh Steelers e no New York Giants, onde disputou apenas três jogos antes de perder sua titularidade para o novato Jaxson Dart.

Ao longo de sua carreira de 14 anos, acumulou um total de 46.966 jardas aéreas e 353 passes para touchdown, registrando também 114 interceptações.