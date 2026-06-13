Russell lidera treinos livres no GP de Barcelona-Catalunha de F1

George Russell (Mercedes) fez, neste sábado (13), o melhor tempo da terceira e última sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha (4,657 km), a sétima etapa das 22 do Mundial de Fórmula 1, no circuito de Montmeló.

Sob um calor de 31ºC e cerca de 50ºC na pista, o britânico superou por pouco mais de dois décimos de segundo o trio formado pelo australiano Oscar Piastri (McLaren), o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o atual campeão mundial, o inglês Lando Norris (McLaren).

O britânico Lewis Hamilton (Ferrari) fez o quinto melhor tempo, à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull).

Apenas em sétimo, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial e vencedor dos últimos cinco GPs, foi atrapalhado várias vezes durante voltas rápidas. O piloto de 19 anos deverá recuperar a concentração no fim da tarde para conseguir uma boa posição no grid de largada.

Completam o top 10 o francês Isack Hadjar (Red Bull), o estreante inglês Arvid Lindblad (Racing Bulls) e o alemão Nico Hülkenberg (Audi).

A sessão foi marcada por uma interrupção de alguns minutos devido à saída de Valtteri Bottas da pista.

Os 22 pilotos disputarão a classificação partir das 11h (horário de Brasília) deste sábado.

- Resultado da terceira sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:15.679 (11 voltas)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:15.893 (12)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:15.922 (17)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:15.925 (15)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:16.381 (16)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:16.434 (12)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:16.500 (12)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:16.684 (15)

Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:16.961 (22)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.020 (16)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:17.027 (13)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.324 (15)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:17.583 (15)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:17.625 (14)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:17.730 (19)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:18.040 (15)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:18.391 (13)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:18.412 (15)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:18.691 (21)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:19.496 (18)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:19.962 (14)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:20.103 (17)

./bds/nb/iga/pb/yr