Rua em Haia se cobre de laranja para torcer pela 'Oranje' na Copa

Danny van Dijk acredita que este será, finalmente, o ano em que a seleção holandesa se sagrará campeã da Copa do Mundo, que começou na quinta-feira na América do Norte, e sua rua, em Haia, se cobriu de laranja para mostrar apoio à equipe à distância.

Tudo ao redor de sua casa está "oranje" (laranja) nestes dias.

As casas estão cobertas por faixas nessa cor e há bandeiras por toda a rua, enquanto fotos gigantes dos jogadores pendem de postes e árvores.

A decoração viralizou, atraindo visitantes de todo o país.

- "Bom pressentimento" -

Há 26 anos, Danny e outros vizinhos decoram a Marktweg sempre que é disputada uma Eurocopa ou uma Copa do Mundo, a ponto de a rua ser popularmente conhecida como a "Rua Laranja" dos Países Baixos.

Apesar dessa paixão, a seleção holandesa - três vezes vice-campeã mundial (1974, 1978 e 2010) - nunca conseguiu conquistar o troféu mais cobiçado do futebol, embora haja um "bom pressentimento" sobre este ano.

Cerca de 77 quilômetros de bandeiras enfeitam a rua em homenagem à mãe de Danny, que faleceu em março, aos 77 anos e que era uma figura emblemática desse movimento de torcedores, cujo espírito é muito valorizado por seus compatriotas e pela federação de futebol do país.

"Encontramos outras pessoas e só vemos sorrisos. Cruzamos com moradores locais, mas também com gente vinda de todos os cantos da Holanda", diz o torcedor.

- "A rua mais bonita do país" -

A 'Oranje' de Ronald Koeman fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026 no domingo, contra o Japão, e Danny já prevê que será "um grande dia".

Dini Netten, de 58 anos, viajou do norte do país até Haia para ver essa rua coberta de laranja.

"É maravilhoso. A cada dois anos, isso é um verdadeiro evento para mim", diz ela, entusiasmada.

Coby Pronk, moradora de Haia de 65 anos, visitou o local há dois meses, quando a decoração estava apenas começando. Agora, ela está de volta para ver o resultado final.

"É uma bela iniciativa, magnífica. É a rua mais bonita do país", diz ela com orgulho.

- "O futebol une as pessoas" -

"Dá para realmente sentir o entusiasmo dos organizadores. O futebol une as pessoas", diz Anouk Vermolen, de 28 anos, que foi ao local com o namorado para ver a decoração.

"A ideia de vir ver tudo isso foi minha, embora eu não acompanhe futebol", diz sorrindo a jovem, que compartilha da empolgação geral e aposta que a Holanda conquistará o título na final, no dia 19 de julho.

No fim das contas, "tudo dependerá principalmente do time, e não apenas da decoração das ruas", observa Pronk.