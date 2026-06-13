Roubo de material de treino da Inglaterra em Kansas City está sob investigação oficial

O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, afirmou que as autoridades locais, estaduais e federais estão investigando o roubo de equipamentos de treino da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026, que ocorreu antes da chegada da equipe à sua base de treinamento neste sábado (13).

Bolas e chuteiras estão entre os itens roubados após veículos que transportavam o material para o Swope Soccer Village, o centro de treinamento da Inglaterra, terem sido arrombados, segundo a BBC.

"Ontem, as autoridades de Kansas City souberam que, em algum momento entre o transporte rodoviário a partir da Flórida e sua chegada às instalações de treinamento, os itens pertencentes à seleção inglesa foram subtraídos do veículo de transporte da equipe", afirmou Lucas em sua conta no X.

"As autoridades de segurança pública nos níveis local, estadual e federal trabalham para determinar em que ponto do trajeto ocorreu o roubo e identificar os responsáveis. Mais informações serão fornecidas posteriormente", acrescentou.

A seleção comandada por Thomas Tuchel tem o primeiro treino marcado para este sábado, às 19h (horário de Brasília), no Swope Soccer Village, após a viagem vinda da base de treinamento na Flórida.

A Inglaterra fará sua estreia na Copa do Mundo na quarta-feira (17) contra a Croácia, pelo Grupo L, chave que também conta com Gana e Panamá.