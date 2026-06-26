Ronaldo vs James: os velhos amigos em Madri que se enfrentam na Copa do Mundo

Companheiros de clube em épocas douradas do Real Madrid, Cristiano Ronaldo e James Rodríguez se enfrentam pela primeira vez em uma partida com Portugal e Colômbia no sábado (27), para defender a permanência de suas seleções na Copa do Mundo.

De um lado, o português de 41 anos que se tornou o primeiro atleta a marcar gols em seis edições do Mundial; do outro, um ex-candidato a sucedê-lo como referência no clube merengue, que comanda, aos 34 anos, uma seleção colombiana que brilha na América do Norte.

No sábado, em Miami, os amigos de Real Madrid se enfrentarão como capitães de suas respectivas seleções no encerramento do Grupo K a partir das 20h30, no Hard Rock Stadium.

A Colômbia já garantiu sua classificação para os 16-avos de final com seis pontos em dois jogos contra Uzbequistão e República Democrática do Congo, enquanto Portugal está virtualmente classificado com quatro. Se os colombianos vencerem ou empatarem, ficarão com a primeira colocação.

O astro português chega inspirado a uma das partidas mais aguardadas da fase de grupos após marcar duas vezes contra o Uzbequistão.

James, por sua vez, tem desempenhado um papel mais discreto. O capitão colombiano cede por enquanto o protagonismo a Luis Díaz e ao lateral-direito Daniel Muñoz, decisivos em um ótimo início da equipe de Néstor Lorenzo.

Ronaldo "é um cara que adora ganhar, que quer sempre fazer gols. Vai ser um jogo bonito", disse James na véspera da partida.

CR7 acolheu o colombiano quando ele chegou aos 23 anos ao Real Madrid, em 2014, depois de ser o artilheiro da Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

Em meio a estrelas como Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric e Gareth Bale, James vestia a camisa 10 e rapidamente conquistou um lugar na equipe de Carlo Ancelotti.

Com o tempo, relações complicadas com os treinadores Rafael Benítez e Zinedine Zidane acabaram empurrando-o para um empréstimo ao Bayern de Munique em 2017.

Dois anos depois, ele retornou a Madri, embora Ronaldo já tivesse partido, deixando um registro histórico de 451 gols.

O português costuma destacar as qualidades da perna esquerda de James, a quem considera "um jogador muito top". "Vamos ter um jogo duro contra a Colômbia", advertiu na terça-feira.

- "Grande talento" -

Após as dúvidas antes do Mundial, sobretudo pelo estado físico de James, a Colômbia teve um dos melhores desempenhos da fase de grupos.

Luis Díaz garante desequilíbrio e velocidade, enquanto Muñoz se tornou a grande revelação com dois gols. Ainda que com um papel menos vistoso, James continua sendo fundamental para Lorenzo.

"O respeito que ele gera nos adversários muda a dinâmica e muda a percepção" sobre a Colômbia, "é um jogador fundamental na seleção", disse à AFP Wilmer Cabrera, colombiano que disputou as Copas da Itália 1990 e da França 1998.

Para o técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, trata-se de "um grande jogo". "Não vou descobrir agora o grande talento individual" da Colômbia, afirmou durante a semana.