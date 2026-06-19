Ronaldinho Gaúcho é o "novo reforço" do Ravenna. reprodução / divulgação RIC

Acostumado com as aleatoriedades da vida, Ronaldinho Gaúcho surpreendeu mais uma vez. Aos 46 anos, o pentacampeão mundial com o Brasil e duas vezes melhor do mundo foi anunciado pelo Ravenna, da terceira divisão da Itália.

A tendência é de que a contratação fique apenas no âmbito do marketing, com o brasileiro participando de ações comerciais, amistosos e jogos festivos, sem partidas oficiais. Ronaldinho comprou um percentual do clube é será investidor do time.

Ele será apresentado oficialmente em 23 de junho, em um evento em Miami.

— Mal posso esperar para dançar com a bola novamente e escrever um novo capítulo com Ignazio e toda a família Cipriani. O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim, e quero levar esse mesmo espírito para o Ravenna — disse Ronaldinho, em comunicado nas redes.

O presidente do clube, Ignazio Cipriani, falou à Gazzetta dello Sport sobre a "contratação":

— A contratação de Ronaldinho é absolutamente extraordinária para o clube. Ele era o meu ídolo, e o seu impacto no futebol vai muito além do que conquistou em campo.

Durante o anúncio oficial, o Ravenna também irá apresentar o novo uniforme do clube. Além disso, será doada uma quantia financeira à Street Soccer USA, uma organização beneficente.