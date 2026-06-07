Robin van Persie é demitido do comando técnico do Feyenoord

O ex-atacante da seleção holandesa Robin van Persie foi demitido do cargo de técnico do Feyenoord depois de uma temporada com resultados decepcionantes, anunciou o clube de Roterdã neste domingo (7).

"Robin van Persie deu tudo por este clube no último ano e meio. Ele merece reconhecimento por terminar uma temporada difícil em segundo lugar", disse o diretor técnico do clube, Devy Rigaux, em comunicado.

Com o vice no Campeonato Holandês, o Feyenoord se classificou para a próxima edição da Liga dos Campeões, mas nem chegou perto de disputar o título, terminando 19 pontos atrás do campeão, o PSV Eindhoven.

"É melhor para nós começarmos a próxima temporada com um novo treinador", afirmou Rigaux.

Van Persie, de 42 anos, que vestiu a camisa da seleção holandesa em mais de 100 partidas, teve uma carreira de sucesso como jogador, passando por clubes como Feyenoord, Arsenal, Manchester United e Fenerbahçe.