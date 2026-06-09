Reunião em Nova York organizada pela CBF terá presença de Grêmio, Inter e Juventude; saiba qual será a pauta

Encontro será em um hotel da Times Square. Eduardo Gabardo / Agência RBS

A CBF realizará nesta semana em Nova Iorque um encontro entre presidentes de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

A reunião está marcada para sexta-feira (12) em um hotel na Times Square. O objetivo principal é tentar avançar na formação da liga única entre a equipes brasileiras.

Grêmio, Inter e Juventude foram convidados e estarão presentes em Nova Iorque. O CEO Alex Leitão será o representante do Grêmio — o dirigente já estará nos EUA neste período. Alessandro Barcellos, presidente do Inter, e Fabio Pizzamiglio, presidente do Juventude, estão confirmados na reunião.

Todos os custos da viagem são bancados pela CBF. No caso do Grêmio, o clube informa que não utilizará qualquer recurso oferecido pela entidade, pois Alex Leitão já estará nos Estados Unidos.