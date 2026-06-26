Resumo da NFL 2026: tudo o que aconteceu na offseason nos últimos meses antes da nova temporada; assista

A NFL passou por meses movimentados e, para quem desconectou durante a offseason, este episódio do PrimeCast é o seu guia completo para voltar ao jogo.

Entre trocas de impacto, mudanças de quarterback, contratações milionárias, escolhas do Draft e expectativas para a temporada de 2026, as franquias remodelaram seus elencos em busca do Super Bowl.

Aaron Rodgers volta para mais uma temporada com o Steelers. DYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Do futuro de veteranos como Aaron Rodgers às novas apostas de equipes como Rams e Patriots, o episódio traz uma análise das principais trocas e novidades que podem movimentar a temporada que começa em setembro.