Resumo da NFL 2026: tudo o que aconteceu na offseason nos últimos meses antes da nova temporada; assista

A NFL passou por meses movimentados e, para quem desconectou durante a offseason, este episódio do PrimeCast é o seu guia completo para voltar ao jogo.
Entre trocas de impacto, mudanças de quarterback, contratações milionárias, escolhas do Draft e expectativas para a temporada de 2026, as franquias remodelaram seus elencos em busca do Super Bowl.
Do futuro de veteranos como Aaron Rodgers às novas apostas de equipes como Rams e Patriots, o episódio traz uma análise das principais trocas e novidades que podem movimentar a temporada que começa em setembro.
O PrimeCast tem episódio inédito sobre basquete e futebol americano toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.