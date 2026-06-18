República Tcheca e África do Sul empatam (1-1) pelo Grupo A da Copa

Com arbitragem da americana Tori Penso, República Tcheca e a África do Sul empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (18), em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A.

A seleção europeia saiu na frente com um gol de Michal Sadilek aos cinco minutos, mas os sul-africanos chegaram ao empate na reta final com Teboho Mokoena (83') cobrando pênalti, marcado por Penso após um toque de mão de Pavel Suluc na área.

"São situações que às vezes terminam de forma positiva e, outras vezes, negativa. Hoje, a sorte não estava do nosso lado. Aceito a decisão da árbitra, embora a marcação do pênalti tenha sido bastante rigorosa", disse o técnico tcheco Miroslav Koubek.

"Acho que merecíamos mais hoje porque, mais uma vez, fizemos uma partida muito boa. Às vezes, é preciso também um pouco de sorte. Não foi o caso hoje", analisou o técnico sul-africano Hugo Broos.

Penso, uma das árbitras escaladas pela Fifa para o torneio junto com a mexicana Katia Itzel García - que ainda não apitou nesta Copa -, foi auxiliada pelas também americanas Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.

Ela se tornou a segunda mulher a apitar em uma Copa do Mundo masculina, depois da francesa Stéphanie Frappart, pioneira no Catar, em 2022.

- México e Coreia do Sul jogam por classificação -

Ainda nesta quinta-feira, México e Coria do Sul se enfrentam em Guadalajara pela liderança do Grupo A, depois de vencerem seus primeiros jogos. Quem vencer estará garantido na fase de 16-avos de final.

Numa competição em que as oito melhores equipes terceiras colocadas dos 12 grupos avançam, República Tcheca e África do Sul ainda têm chances de classificação.

No estádio de Atlanta, diante de 67.500 espectadores, os tchecos - longe de apresentarem um desempenho brilhante - foram recompensados por terem começado melhor na partida.

Com menos de um minuto de jogo, o craque da equipe, Patrik Schick, teve uma chance clara para finalizar de cabeça, mas acabou acertando a bola com o ombro.

Mas não demorou até Sadilek conseguir marcar, depois de receber na área e bater com categoria na saída do goleiro Ronwen Williams.

Com a vantagem, a República Tcheca diminuiu o ritmo e conseguia neutralizar a África do Sul, que jogava com garra, porém esbarrava nas próprias limitações e não conseguia levar perigo ao gol adversário.

Até que os 'Bafana Bafana' acordaram na reta final. Após empatarem com o pênalti de Mokoena, criaram várias chances para conseguir a virada, mas pararam nas mãos do goleiro Matej Kovar.