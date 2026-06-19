Renato Portaluppi não é mais técnico do Vasco 

Renato estaria com a relação desgastada com o grupo de jogadores. Matheus Lima / Vasco,Divulgação

O Vasco comunicou, nesta quinta-feira (18), o desligamento de Renato Portaluppi. O treinador já balançava no cargo por problemas de relacionamento com o elenco, e a direção do clube carioca optou por uma troca no comando técnico ainda durante a pausa da Copa do Mundo.

De acordo com o Ge.Globo, existia um descontentamento por parte do grupo de jogadores. O incômodo de alguns atletas teria começado após declarações do técnico, nas últimas semanas, em relação ao elenco.

Parte do grupo não teria gostado da exposição em críticas de Renato feitas em coletivas. Em uma de suas falas, o técnico falou sobre uma dificuldade de adaptação de jogadores nascidos na Colômbia e no Equador ao futebol brasileiro.

A fala repercutiu mal entre o grupo de jogadores. Ainda conforme o Ge, há um desgaste na relação do treinador com o colombiano Marino Hinestroza. O jogador estaria, inclusive, de saída do clube.

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Ídolo do Grêmio, Renato chegou ao Vasco no início de março e, segundo o clube, sua saída ocorreu em comum acordo entre as partes.

Veja a nota publicada pelo Vasco:

"O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras"

Ainda não há informação sobre quem será o novo técnico do clube. O Vasco está na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 20 pontos, e ainda não se reapresentou para treinos por conta da parada da Copa do Mundo.