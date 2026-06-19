Treinador agradeceu pelo dias à frente do Vasco. Matheus Lima / Vasco da Gama/Divulgação

O técnico Renato Portaluppi se manifestou pela primeira vez sobre a sua saída do Vasco, anunciada nessa quinta-feira (18). Ídolo do Grêmio, o treinador chegou no time no início de março e, segundo o clube, sua saída ocorreu em comum acordo entre as partes.

"Foram meses intensos, de muita dedicação, trabalho e respeito pela instituição, pela torcida maravilhosa e por todos que fazem parte do dia a dia do Vasco. Muito obrigado ao presidente Pedrinho pela oportunidade de estar à frente desse clube gigante. Obrigado a todos os jogadores pelo empenho nos treinos e jogos", escreveu em um storie.

Conforme o ge.globo, existia um descontentamento por parte do grupo de jogadores. O incômodo de alguns atletas teria começado após declarações do técnico, nas últimas semanas, em relação ao elenco. Apesar disso, Renato elogiou o grupo de jogadores no post:

"O Vasco tem um grupo de homens e nosso relacionamento sempre foi muito bom. Obrigado especial a todos os funcionários que sempre me trataram com muito carinho e respeito e que se dedicam todos os dias pelo bem do clube. O futebol é assim mesmo. Vou seguir o meu caminho, e o Vasco sempre terá um lugar no meu coração".

Ainda não há informação sobre quem será o novo técnico do clube. O Vasco está na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 20 pontos, e ainda não se reapresentou para treinos por conta da parada da Copa do Mundo.

Técnico se manifestou nesta sexta-feira (19) nas redes sociais. @renatogaucho / Reprodução, Instagram