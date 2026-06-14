Remadores brasileiros vencem finais B da Copa do Mundo 

Lucas Verthein é atleta do Grêmio Náutico União. Maren Derlien / World Rowing/Divulgação

O Brasil participou neste domingo (14), de quatro finais B da etapa de Plovdiv, na Bulgária, a segunda da temporada da Copa do Mundo de Remo, e obteve duas vitórias.

Single skiff

Na prova masculina do single skiff, Lucas Verthein cobriu os 2.000 metros em 6min50seg08. Com o resultado, o remador do Grêmio Náutico União finalizou com o sétimo lugar geral.

As medalhas de ouro e prata ficaram com os estadunidenses Samuel Melvin e Jacob Plihal, respctivamente. O uzbeque Shakhboz Kholmurzaev levou o bronze.

Já na disputa feminina do single skiff, Beatriz Tavares (Flamengo) venceu a final B, com 7min28seg89, e garantiu a sétima colocação.

Beatriz Tavares ficou em sétimo no geral. Benedict Tufnell / World Rowing/Divulgação

O ouro foi ganho pela sérvia Jovana Arsic, com a estaduindense Grace Joyce ficando com a prata e a uzbeque Anna Prakaten, com o bronze.

Dois sem

Bernardo Boggian e Matheus Freitas de Souza, remadores do Flamengo, ficaram na terceira colocação da final B so dois sem, com o tempo de 6min40seg16. Com este desempenho, eles asseguraram a nona colocação na classificação final.

Os neo-zelandeses Oliver Welch e Benjamin Taylor foram os campeões da prova. Os estadunidenses Augustine Rodriguez e Peter Chatain levaram a prata e o bronze foi para os italianos Matteo Lodo e Giocanni Codato.

Double skiff

Bernardo Barreto e Breno Ornelas ficaram em 11º no geral. Detlev Seyb / World Rowing/Divulgação

Na final B do double skiff, Bernardo Barreto (Botafogo-RJ) e Breno Ornellas (Flamengo-RJ) finalizaram em quinto e acabaram em 11º no geral.

A medalha de ouro foi ganha pelos irmãos croatas Martin e Valent Sinković, atuais bicampeões olímpicos. O pódio ainda teve os neo-zelandeses Benjamin Mason e Finlay Hamill, prata, e os chineses Yudi Yi e Zhiwei Deng, bronze.

Próxima etapa

A terceira etapa da Copa do Mundo de Remo será disputada em Lucerna, na Suíça, entre os dias 26 e 28 de junho.