Rebeca Andrade volta a competir após quase dois anos e é ouro no salto no Pan-Americano

Rebeca voltou às competições em grande estilo. MeloGym / Divulgação/CBG

Rebeca Andrade está de volta. Sem competir desde setembro de 2024, a maior medalhista olímpica da história do Brasil conquistou, neste domingo(21), o ouro do salto sobre a mesa do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

A ginasta de 27 anos fez uma pausa para cuidar da saúde mental e física e após o afastamento retornou gradualmente aos treinamentos para disputar o Pan, que é a primeira grande competição do ciclo para Los Angeles-2028.

Última das oito finalistas a se apresentar, Rebeca teve média final de 14.266, após receber 14.433, na primeira tentativa, com um Yurchenko e mais duas piruetas; e 13.700, no segundo salto.

A prata ficou com a canadense Lia Monica Fontaine, que teve média de 14.249. A estadunidense Claire Pease, com 13.916 levou o bronze.

Demais medalhas do Brasil

Sophia em sua apresentação nas barras assimétricas. MeloGym / Divulgação/CBG

Outro pódio brasileiro veio nas barras assimétricas, com Sophia Weisberg. A atleta de 16 anos fez 13.033 para garantir o bronze.

A campeã foi a canadense Aurélie Tran, com 13.533. A estadunidense Simone Rose, também com 13.533 ficou com a prata.

Neste mesmo aparelho, Gabriela Bouças terminou em oitavo lugar.

O Brasil já havia faturado um bronze no individual geral, com Thaís Fidélis. O ouro e a prata ficaram com as estadunidenses Claire Pearse e Charleigh Bullock, respectivamente. Sophia Weieberg foi a quarta colocada.

Na decisão por equipes, Rebeca Andrade, Julia Soares, Gabriela Bouças, Sophia Weisberg e Thaís Fidélis garantiram a medalha de prata.