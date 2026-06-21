Rebeca Andrade leva o ouro no salto do Pan-Americano do Rio em sua volta às competições

Em seu retorno às competições após um afastamento de 20 meses, Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro inédita ao vencer o salto do Pan-Americano de ginástica artística neste domingo, no Rio de Janeiro. Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta de 27 anos venceu apertado, com 14.266 na média de seus dois saltos, com 14.433 no primeiro e 13.700 no segundo.

Vice-campeã mundial, a canadense Lia Monica Fontaine conquistou a medalha de prata com 14.249. O bronze ficou com Claire Pease, dos EUA, com 13.916. Nas classificatórias, a brasileira havia registrou 14.533 no primeiro salto, 14.166 no segundo e teve média de 14.459.

Foi o primeiro título de Rebeca Andrade no aparelho em um Pan-Americano, apesar ter sido campeã mundial duas vezes e ter duas medalhas olímpicas (ouro nos Jogos de Tóquio, em 2021, e prata em Paris-2024) no salto.

Além do topo no pódio individual, Rebeca ajudou o Brasil a se classificar para o Mundial de Roterdã, em outubro, com a conquista da medalha de prata por equipes atrás dos EUA na quinta-feira.