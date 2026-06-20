Real Madrid nega contato para contratar Olise

O Real Madrid afirmou neste sábado (20) que não teve nenhum tipo de contato ou aproximação para contratar o atacante do Bayern de Munique Michael Olise.

O jogador francês, atualmente disputando a Copa do Mundo por sua seleção, foi associado ao clube merengue pela imprensa espanhola, que informou que o Real Madrid estava considerando apresentar uma oferta de mais de 200 milhões de euros (1,8 bilhão de reais, na cotação atual).

"Diante das informações veiculadas em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube pelo jogador do Bayern de Munique Michael Olise, o Real Madrid C. F. deseja manifestar que não manteve qualquer contato direto ou indireto com o jogador citado, seus representantes ou pessoas de seu entorno", afirmou o clube em comunicado.

A diretoria merengue destacou "a excelente relação institucional que mantém com o Bayern de Munique, com quem compartilha uma longa história de respeito mútuo, colaboração e admiração", e lamentou a "divulgação de especulações que não correspondem à realidade".

Olise chegou ao Bayern vindo do Crystal Palace em 2024 por cerca de 60 milhões de euros e não parou de brilhar na equipe de Vincent Kompany, com a qual conquistou a Bundesliga e chegou às semifinais da Liga dos Campeões nesta temporada.

O Real Madrid, que contratou o veterano treinador português José Mourinho na semana passada, já anunciou vários reforços nesta janela de transferências.

Após duas temporadas consecutivas sem conquistar um grande título, a equipe madrilenha anunciou Bernardo Silva e Ibrahima Konaté a custo zero e desembolsou 55 milhões de euros (324 milhões de reais) pelo lateral-esquerdo Marc Cucurella, que estava no Chelsea.