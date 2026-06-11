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Espanha

José Mourinho é o novo técnico do Real Madrid

Português, que treinou a equipe merengue entre 2010 e 2013, assinou contrato até julho de 2029; clube espanhol pagou 15 milhões de euros pela rescisão com o Benfica

Estadão Conteúdo

Fábio Hecico

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS