Real Madrid anuncia contratação do português Bernardo Silva até 2028

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (17) a contratação do português Bernardo Silva para as duas próximas temporadas.

Com o fim do contrato com o Manchester City, onde venceu 19 títulos desde sua chegada em 2017, incluindo a primeira Liga dos Campeões do clube inglês (2022/23), o meio-campista de 31 anos jogará no Real Madrid até 2028 depois da Copa do Mundo.

Sob o comando de Pep Guardiola, Silva disputou 459 partidas pelos 'Citizens' e marcou 76 gols. Entre suas conquistas, destacam-se os quatro Campeonatos Ingleses consecutivos (2021-2024), a tríplice coroa (Premier League, Copa da Inglaterra e Champions em 2023) e os quatro títulos domésticos conquistados na temporada 2018-2019 (Community Shield, Copa da Inglaterra, Copa da Liga e Premier League).

Revelado pelo Benfica, jogou no Mônaco entre 2014 e 2017, conquistando a Ligue 1 em 2017 ao lado de um então muito jovem Kylian Mbappé, hoje estrela consolidada no Real Madrid.

Silva é uma das contratações com as quais o clube merengue busca retomar suas conquistas, após duas temporadas sem qualquer título. Também foram anunciados esta semana o treinador português José Mourinho e o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella.

Espera-se ainda que o Real Madrid anuncie a contratação do zagueiro francês Ibrahima Konaté.

Por enquanto, Silva está na América do Norte com a seleção de Portugal para disputar sua terceira Copa do Mundo. A seleção portuguesa entrará em campo nesta quarta-feira contra a RD Congo às 14h00.