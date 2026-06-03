RD Congo empata em 0 a 0 com a Dinamarca em amistoso às vésperas da Copa

A seleção da República Democrática do Congo ficou no empate em 0 a 0 contra a Dinamarca, nesta quarta-feira (3), em Liège, na Bélgica, onde os 'Leopardos' disputaram seu penúltimo amistoso de preparação para a Copa do Mundo, um jogo ofuscado pelas preocupações em torno do surto de ebola que afeta uma região do país.

Impulsionados por 23 mil torcedores apaixonados, provenientes da diáspora congolesa na Bélgica e em países vizinhos, Chancel Mbemba e seus companheiros mostraram solidez defensiva, mas pecaram pela falta de eficácia diante do gol defendido por Filip Jorgensen.

O goleiro dinamarquês cumpriu bem o seu papel. Primeiro, frustrando uma investida de Cédric Bakambu aos 30 minutos e, mais tarde, defendendo um chute de Noah Sadiki já no segundo tempo.

Ele voltou a se destacar em no mano a mano contra Charles Pickel, atacante do Cremonese que avançou sozinho, quase impedido, quando restavam vinte minutos para o fim, e fez uma defesa espetacular no último minuto, interceptando um arremate de Joris Kayembe.

A Dinamarca não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026, após ser eliminada pela República Tcheca na repescagem europeia, em março.

Já a RD Congo está de volta após 52 anos. Participou do Mundial de 1974 na Alemanha, quando ainda se chamava Zaire.

Os 'Leopardos' viajarão para a Espanha na sexta-feira, onde esperam disputar um segundo e último amistoso.

Originalmente, estava previsto que enfrentassem o Chile no dia 9 de junho, em La Línea de la Concepción (Andaluzia, sul da Espanha), mas a partida foi suspensa pela prefeitura local como "medida de precaução", em virtude da epidemia de Ebola.

Alternativas para a possível realização deste amistoso ainda estão sendo analisadas.

A República Democrática do Congo estreia na Copa do Mundo contra Portugal, em 17 de junho, em Houston. Depois enfrenata a Colômbia, no dia 23 (em Akron), e finaliza a fase de grupos contra o Uzbequistão, no dia 27 (em Atlanta).