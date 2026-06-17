RD Congo arranca empate com Portugal (1-1) em sua estreia na Copa do Mundo

A República Democrática do Congo arrancou um empate em 1 a 1 contra a poderosa seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (17), em Houston. O duelo expôs as fragilidades dos portugueses e deixou os africanos em estado de graça.

O primeiro gol da seleção lusa saiu cedo, em uma cabeçada de João Neves aos seis minutos, prenunciando um cenário favorável para os europeus. Mas o Congo surpreendeu e empatou pouco antes do intervalo (45'+5), também com um gol de cabeça, de Yoane Wissa, o primeiro do país em Mundiais.

Cristiano Ronaldo e companhia pareceram desconectadas no Estádio de Houston, no Texas, com dificuldades para construir seu jogo e sem conseguir acionar sua principal estrela.

João Neves abriu o placar e depois desapareceu. Bruno Fernandes teve uma atuação apagada e CR7 foi bem marcado quase o tempo todo.

Os 'Leopardos', por outro lado, aproveitaram ao máximo cada oportunidade. Seu estilo de jogo vertical, coletivo e veloz, exatamente como prometido pelo técnico Sébastien Desabre, deu resultado.

- Siiiiu?... mas não -

A liderança de CR7 ficou evidente desde o momento em que ele pisou no campo. Após uma conversa motivacional, o astro português correu à frente de toda a equipe, enquanto o estádio vibrava com o grito de "Siuu!", sua comemoração tradicional a cada gol marcado. Mas nesta quarta-feira, ele não conseguiu corresponder às expectativas dos torcedores.

Logo no início do jogo, Cristiano não perdeu tempo e arrancou pela ala esquerda, obrigando Aaron Wan-Bissaka e Chancel Mbemba a trabalharem bastante.

Ao perceber o espaço, Pedro Neto aproveitou a oportunidade aos seis minutos, com um cruzamento perfeito para João Neves, que cabeceou para o fundo da rede.

Mas o Congo se reorganizou rapidamente e não estava disposto a desistir. Yoane Wissa e Cedric Bakambu arriscaram, mas não conseguiam acertar o alvo. Então o jogo se transformou em uma batalha no meio-campo.

Os 'Leopardos' adiantaram suas linhas, e Edo Kayembe tentou mais um chute. Ele parecia ter uma estratégia para incomodar a seleção portuguesa. E conseguiu.

- O rugido dos 'Leopardos' -

Os congoleses atacavam com verticalidade e velocidade. Portugal passou grande parte do primeiro tempo simplesmente neutralizando o jogo do Congo. CR7 gesticulou e pediu passes aos seus companheiros, sem sucesso. O craque tentou participar da construção de jogadas, mas seus companheiros perdiam a posse de bola constantemente.

A defesa dos 'Leopardos', entretanto, frustrou todas as tentativas. Os portugueses estavam sem rumo e, no último lance do primeiro tempo, um escanteio congolês chegou até Arthur Masuaku.

O lateral do Lens cruzou a bola direto para a cabeça de Wissa. O gol de empate veio antes do intervalo e levantou as arquibancadas, onde os torcedores congoleses dançaram e vibraram durante toda a partida.

No segundo tempo, Portugal continuou apático e lento, aparentemente à espera de um contra-ataque, enquanto a seleção centro-africana se entregava completamente na partida.

- Estrelas sem brilho -

Embalado, o Congo se descuidou momentaneamente na defesa e João Cancelo conseguiu acertar uma linda bicicleta no início do segundo tempo (55'), mas teve seu golaço anulado por impedimento.

Do outro lado, Kayembe continuava tentando. Portugal lutava para se organizar, e Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes mal tocaram na bola.

Pouco depois do gol anulado, uma jogada pela direita chegou a CR7, mas o astro falhou na finalização. O atacante do Al-Nassr desperdiçou outra boa chance minutos mais tarde.

A defesa do Congo voltou a se entender e fechou os espaços novamente. Portugal passou a depender do talento individual, com João Cancelo e Bruno Fernandes liderando o ataque. Mas o jogo estava escapando de suas mãos, e Tomás Araújo recebeu um cartão amarelo após parar Wissa com falta.

As estrelas milionárias do Manchester City, Paris Saint-Germain e Manchester United não brilharam.

Assim começou a sexta e última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo.

Portugal terá como próximo adversário o Uzbequistão, no dia 23 de junho, também em Houston, enquanto a RD Congo viajará a Guadalajara para enfrentar a Colômbia.