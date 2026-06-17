RD Congo arranca empate com Portugal (1-1) em sua estreia na Copa do Mundo

A República Democrática do Congo arrancou um empate em 1 a 1 contra a poderosa seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo de 2026, nesta quarta-feira (17), em Houston. O duelo expôs as fragilidades dos portugueses e deixou os africanos em estado de graça.

O primeiro gol da seleção lusa saiu cedo, em uma cabeçada de João Neves aos seis minutos, prenunciando um cenário favorável para os europeus. Mas o Congo surpreendeu e empatou pouco antes do intervalo (45'+5), também com um gol de cabeça, de Yoane Wissa, o primeiro do país em Mundiais.

Cristiano Ronaldo e companhia pareceram desconectadas no Estádio de Houston, no Texas, com dificuldades para construir seu jogo e sem acionar sua principal estrela.

João Neves abriu o placar e depois desapareceu. Bruno Fernandes teve uma atuação apagada e CR7 foi bem marcado quase o tempo todo.

Os 'Leopardos', por outro lado, aproveitaram ao máximo cada oportunidade. Seu estilo de jogo vertical, coletivo e veloz, exatamente como prometido pelo técnico Sébastien Desabre, deu resultado.

Portugal terá como próximo adversário o Uzbequistão, no dia 23 de junho, também em Houston, enquanto a RD Congo viajará a Guadalajara para enfrentar a Colômbia.

Escalações:

Portugal: Diogo Costa - João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 72') - Bernardo Silva (Francisco Conceição 46'), João Neves - Bruno Fernandes, Vitinha (Gonçalo Ramos 83'), Pedro Neto (Rafael Leão 72') - Cristiano Ronaldo (cap). Técnico: Roberto Martínez.

República Democrática do Congo: Lionel Mpasi-Nzau - Aaron Wan-Bissaka (Gideon Kalulu 85'), Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba (cap), Steve Kapuadi, Fuka Arthur Masuaku (Joris Kayembe 75') - Edo Kayembe (Charles Pickel 75'), Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau (Noah Sadiki 57') - Yoane Wissa, Cédric Bakambu (Simon Banza 85'). Técnico: Sébastien Desabre.