Raicca Ventura se classifica para a semifinal da Copa do Mundo de skate park

Raicca Ventura ficou em sexto nas quartas de final. Julio Detefon / Divulgação/CBSk

A brasileira Raicca Ventura está na semifinal da etapa de Roma, na Itália, da Copa do Mundo de skate park. A paulista avançou com o sexto lugar nas quartas de final, nesta sexta-feira (12), e seguirá na disputa por um lugar no pódio.

Na disputa das quartas, assim como nas classificatórias, as skatistas deram três voltas de 45 segundos, valendo a de melhor nota.

Raicca Ventura se garantiu entre as semifinalistas, com um 83.43 na segunda volta. A brasileira já havia conquistado 79.10 na primeira apresentação.

Demais brasileiras

Outras cinco brasileiras participaram da competição, mas não passaram da fase classificatória.

Dora Varella ficou entre as 20 melhores, com 72.08 na terceira volta. Yndiara Asp (24ª) e Isadora Pacheco (25ª) vieram na sequência, ambas com melhor nota na primeira apresentação: 67.55 e 67.30, respectivamente.