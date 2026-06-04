Quem será o campeão no reencontro entre Spurs e Knicks na final da NBA?

Chegou a hora da decisão. San Antonio Spurs e New York Knicks se enfrentam na final da NBA.

As duas franquias já decidiram o título em 1999. Na época, os Spurs, de Tim Duncan, levaram a melhor.

Agora, a equipe de San Antonio aposta em Victor Wembanyama. No Knicks, destaque para Jalen Brunson. Quem tem o melhor quinteto? Quem fica com o título?

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