Qual será o próximo torneio de João Fonseca após eliminação em Roland Garros

João Fonseca foi eliminado nas quartas de final de Roland Garros nesta terça-feira (2) ao ser derrotado por 3 sets a 0 por Jakub Mensik. Este foi o melhor desempenho do tenista de 19 anos em Grand Slams, ainda mais após a épica vitória sobre Novak Djokovic.
O Aberto da França é o último torneio do circuito em quadras de saibro. A partir de junho, os jogadores começam a preparação para Wimbledon, que é disputado na grama.
Fonseca já confirmou participação no ATP 500 de Halle, na Alemanha. O torneio começa no dia 15 de junho. A tendência é de que o brasileiro jogue mais alguns campeonatos até o início de Wimbledon, no dia 29 de junho.
No entanto, o staff do jogador ainda não confirmou outras participações.
Próximos torneios de João Fonseca
- 15 de junho: ATP 500 de Halle (Alemanha), na grama
- 29 de jun ho: Wimbledon (Inglaterra), na grama
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