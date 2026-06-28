Presidente da confederação africana comemora sucesso do continente na Copa

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, comemorou neste domingo (28) a classificação de nove das dez seleções do continente para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, um feito que o dirigente vê como resultado do trabalho realizado nos últimos anos.

Somente a Tunísia, que perdeu os três jogos da fase de grupos e viveu um torneio conturbado nos bastidores, não conseguiu avançar no Mundial da América do Norte.

Argélia, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Egito, Gana, Costa do Marfim, Marrocos, Senegal e África do Sul cumpriram a missão de entrar nos 16-avos.

"O trabalho duro e os investimentos no futebol de base, em treinadores, ligas profissionais e infraestrutura em cada uma das 54 associações-membro da CAF deram frutos", destacou Motsepe.

"Parabenizo as nove federações da CAF [que passaram da primeira fase], bem como seus presidentes e comitês executivos. Agradeço aos governos africanos pela cooperação e pelo apoio", acrescentou.

"Desejamos o melhor aos nove classificados e confiamos que eles continuarão a orgulhar os países africanos", concluiu o dirigente sul-africano.

No balanço de seleções que avançaram aos 16-avos de final, a África registrou o melhor aproveitamento entre os continentes com 90%, à frente da América do Sul (83,33%) e da Europa (81,25%), as duas regiões que tradicionalmente dominam o futebol.

Por outro lado, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) foi a decepção da fase de grupos, com apenas dois (Japão e Austrália) de seus nove representantes passando de fase.

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, a África fez história ao colocar uma seleção, o Marrocos, nas semifinais pela primeira vez, numa campanha em que eliminou várias favoritas europeias (Bélgica, Portugal e Espanha).