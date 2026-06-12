Pouco aproveitado no Atlético de Madrid, Almada é cotado para ser titular da Argentina

Com seu futuro no Atlético de Madrid ainda incerto, Thiago Almada conquistou a confiança de Lionel Scaloni e está cotado para formar dupla com Lionel Messi na estreia da Argentina na Copa do Mundo.

A quatro dias do duelo contra a Argélia, o técnico Lionel Scaloni divide sua atenção entre o campo e o departamento médico.

O treinador tem em seu elenco jogadores que sofrem pequenas lesões em todos os setores da equipe, do goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez ao atacante Julián Álvarez.

A defesa é o setor que mais preocupa, devido à lesão muscular sofrida pelo lateral-esquerdo titular Nicolás Tagliafico, um problema que pode até deixá-lo fora de todo o torneio.

No meio-campo, porém, a condição física não é um problema. Scaloni precisa apenas escolher um substituto para Ángel Di María, o único titular ausente em relação ao time que jogou as finais da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024.

O substituto de 'El Fideo', que se aposentou da seleção argentina, fará a ligação entre o trio já consolidado formado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández e Rodrigo De Paul e o ataque liderado por Messi.

Para essa função, Scaloni parece apostar em Thiago Almada, um jogador de talento inegável, embora não tenha conseguido se firmar no esquema de seu compatriota Diego Simeone no Atlético de Madrid.

"Ele é um jogador importante para nós. No fim das contas, o que decide é o desempenho, não a liga ou o time", disse Scaloni em defesa do jogador em janeiro passado, quando circulavam rumores sobre uma possível saída antecipada do argentino de Madri.

O técnico já o havia elogiado anteriormente, depois que ele marcou o gol da vitória contra o Uruguai em uma partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo em 2025.

Almada "joga da maneira que o time precisa", afirmou o treinador.

Na última terça-feira, o meia-atacante voltou a balançar as redes no último amistoso da Argentina antes de se concentrar em Kansas City, selando a vitória por 3 a 0 sobre a Islândia com um gol que nasceu de uma jogada de Messi.

- Perda de protagonismo -

Em Madri, Almada foi recebido de braços abertos por Simeone no início da temporada, depois que o Atlético desembolsou 25 milhões de dólares (cerca de R$ 127 milhões na cotação atual) para trazê-lo do Botafogo.

Ainda assim, o argentino chegou à capital espanhola enfrentando um certo ceticismo devido à sua baixa estatura (1,71 metro) e força física limitada, embora Simeone já tivesse moldado ao seu gosto jogadores com características semelhantes, como Antoine Griezmann.

No entanto, Almada, aos 25 anos, não conseguiu conquistar a confiança de seu compatriota, e seu tempo de jogo diminuiu até que ele acabou perdendo a vaga na equipe titular nos últimos meses.

Nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Arsenal, ele atuou por apenas 25 minutos e no total, participou de 27 jogos do campeonato, sendo titular em 16 deles, marcando três gols.

- Provável saída do 'Atleti' -

Nesta janela de transferências, Almada pode ser mais um a deixar o clube após outra temporada sem títulos do clube 'colchonero'.

O próximo passo para a 'joia' de Fuerte Apache, o mesmo bairro de classe trabalhadora na província de Buenos Aires que revelou Carlos Tévez, pode ser um retorno ao futebol sul-americano, com o River Plate liderando a lista de clubes interessados.

A oportunidade que ele busca para permanecer na Europa pode estar agora no maior torneio do mundo nos gramados dos Estados Unidos, país onde brilhou por três temporadas (2022-2024) pelo Atlanta United.

Campeão mundial em 2022, ainda que com uma participação limitada, Almada é o único jogador a alcançar esse feito atuando por uma equipe da liga norte-americana (MLS), clube ao qual Messi e De Paul, destaques do Inter Miami, agora desejam se juntar.