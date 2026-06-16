Português Ruben Amorim é o novo técnico do Milan

O técnico português Ruben Amorim, que foi demitido pelo Manchester United no início deste ano, assinou com o Milan, anunciou nesta terça-feira (16) o clube lombardo, quebusca se reestruturar após não conseguir a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

A imprensa italiana noticia um contrato de dois anos com salário anual de 3,5 milhões de euros (R$ 20,7 milhões na cotação atual) para o treinador.

"Existem ambições que nos acompanham ao longo da carreira, e treinar o AC Milan sempre foi uma das minhas", disse Amorim, citado no comunicado. "É um desafio que encaro com orgulho e entusiasmo", afirmou.

O Milan, de propriedade do fundo americano RedBird Capital Partners, passa por grandes mudanças após os acontecimentos dramáticos da última rodada da temporada recém-encerrada da Serie A, na qual uma derrota inesperada em casa para o Cagliari, equipe que já não disputava mais nada de relevante no campeonato, fez o Milan sair do grupo dos quatro primeiros colocados e perder a vaga na Liga dos Campeões.

Pouco depois, dirigentes do clube anunciaram a saída do técnico Massimiliano Allegri.

Amorim, de 41 anos, ex-meio-campista que defendeu a seleção portuguesa em 14 ocasiões, se destacou como treinador no Sporting, levando o clube de Lisboa a conquistar três títulos do campeonato nacional (2021, 2024 e 2025).

No entanto, esse sucesso não se repetiu na Premier League inglesa após sua ida para o Manchester United, em novembro de 2024.

Ele chegou à final da Liga Europa com o clube, sendo derrotado pelo Tottenham em maio de 2025, desfecho de uma temporada na qual o United terminou num péssimo 15º lugar.

A temporada 2025-2026 começou mal para o Manchester United, resultando em sua demissão em janeiro, após um retrospecto decepcionante de apenas 24 vitórias em 63 partidas sob seu comando.