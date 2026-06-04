Polonesa faz história ao chegar à final de Roland Garros após superar depressão

Ler resumo

Maja Chwalińska vive o torneio dos sonhos. JULIEN DE ROSA / AFP

A polonesa Maja Chwalińska será a adversária da russa Mirra Andreeva, na decisão de Roland Garros, no sábado (6), ás 10h (de Brasília).

Nesta quinta-feira (4), ela derrotou a russa Diana Shnaider, número 23ª do ranking mundial da WTA, por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7-4) e 6/4, após duas horas e 10 minutos, para se tornar a quarta tenista de seu país em uma final de Grand Slam.

As outras polonesas finalistas de Major foram Jadwinga Jędrzejowska, vice em Wimbledon e no US Open em 1937 e em Roland Garros em 1939, Agnieszka Radwańska, vice em Wimbledon em 2012 e Iga Świątek, tetra em Roland Garros e uma vez campeã em Wimbledon e outra no US Open.

Conto de fadas

Polonesa chegou a parar de jogar por causa da depressão. JULIEN DE ROSA / AFP

Número 114 do mundo, Chwalińska precisou disputar o qualifying para entrar na chave principal de Roland Garros. Dessa forma, ela já venceu nove partidas consecutivas, incluindo três cabeças de chave e uma campeã olímpica, perdendo apenas um set, na terceira rodada para a grega Maria Sakkari.

O desempenho em Paris é apontado como a grande história do tênis em 2026 e o "conto de fadas" da jogadora de 24 anos inclui um avanço momentâneo de 93 colocações no ranking, o que a deixa como a 21ª colocada. Porém, se se sagrar campeã passará a ocupar uma improvável 14ª posição.

Na chamada Era Aberta, que abrange todos os torneios disputados a partir de 1968, quando o tênis se tornou profissional, Maja Chwalińska é a segunda jogadora, incluindo homens e mulheres, a sair do qualifying para uma final de Grand Slam, igualando a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open de2021.

Outra marca atingida pela polonesa é a de ser a terceira estreante a se classificar para uma final em Paris, após a australiana Evonne Goolagong (1971) e a estadunidense Chris Evert (1973).

A semifinal

Chwalińska dominou o jogo. DIMITAR DILKOFF / AFP

O desgaste das oito partidas disputadas não se fez presente e Chwalińska fez um jogo perfeito diante de Diana Shnaider, que vinha embalada pela incrível virada sobre a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, nas quartas de final.

No primeiro set, a polonesa conseguiu a primeira quebra de saque e fez 3-1. Porém, a russa devolveu o break no game seguinte e logo depois empatou em 3-3. Sem novas quebras, a definição foi para o tie-break e Shnaider chegou a liderar em 4-3, mas Chwalińska impôs um ritmo de muta variação e virou para 7-4, vencendo a parcial que durou uma hora e 18 minutos, tempo maior que a outra semifinal entre Mirra Andreeva e Marta Kostyuk.

O segundo set começou com a polonesa impondo uma quebra em 1-0, mas Diana Shnaider devolveu na sequência e igualou em 1-1. Com seu jogo aparentemente calmo, Maja Chwalińska conseguiu uma quebra decisiva no nono game.

Com 5-4 a favor, a polonesa sacou e escreveu mais um capítulo na história do tênis e de sua vida, que foi marcada por uma pausa na carreira, aos 19 anos, para enfrentar uma forte depressão.