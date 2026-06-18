Polícia mexicana prende homem que alugava sua credencial da Copa do Mundo

A polícia mexicana informou, nesta quarta-feira (17), que deteve um homem acusado de alugar sua credencial de acesso a jogos da Copa do Mundo de 2026, realizados na capital mexicana.

A Secretaria de Segurança Pública da Cidade do México declarou que o homem, de 24 anos, estava oferecendo o aluguel de sua credencial por meio das redes sociais.

A polícia o deteve após receber uma denúncia de um representante dos "organizadores da Copa do Mundo", que havia identificado várias postagens nas redes sociais nas quais o homem anunciava sua credencial para acesso aos jogos.

"O indivíduo foi ao local para reativar seu passe, momento em que a equipe da organização o deteve", sendo ele preso em seguida, informou o órgão.

A polícia não especificou o tipo de credencial que o homem possuía nem as acusações que ele enfrentaria.