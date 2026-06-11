Polícia investiga caso de estupro de vulnerável na sede social do Palmeiras

A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso envolvendo estupro de vulnerável ocorrido na sede social do Palmeiras, localizada no bairro Perdizes, na zona oeste da capital paulista. A vítima é uma criança de quatro anos de idade. O caso foi divulgado primeiramente pelo Ge e confirmado pelo Estadão.

De acordo com nota da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso ocorreu nesta quarta-feira, 10. A mãe da vítima prestou depoimento relatando os fatos na 4ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher (DDM - Norte) e também acionou a Polícia Militar.

A criança foi encaminhada para exames no Instituto Médico Legal e o caso está sendo investigado pelo 3º DDM (Oeste).

Em nota, o Palmeiras informou que foi procurado pela mãe da criança para relatar um caso de abuso dentro das dependências da sede social. Um médico do clube atendeu a criança e advogados foram colocados à disposição para atender a família durante o depoimento à polícia.

Ainda de acordo com o Palmeiras, o material obtido por meio de câmeras de segurança foi encaminhado às autoridades. A presidente Leila Pereira determinou ainda a imediata suspensão de um associado suspeito de envolvimento no caso, que será expulso do quadro associativo caso a autoria do crime seja comprovada.