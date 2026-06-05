Pinheiros vence Sesi-Franca e força o jogo 4 na decisão do NBB

Betinho foi o cestinha do jogo. Yuri Reuters / Divulgação/LNB

Em um jogo emocionante e decidido no último arremesso, diante de 10.126 pessoas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o Pinheiros derrotou o Sesi-Franca por 94 a 92, nesta quinta-feira (4), e evitou que o adversário comemorasse o pentacampeonato consecutivo do Novo Basquete Brasil.

Com o resultado, o time de Franca lidera a série melhor de cinco por 2 a 1 e agora terá a oportunidade de conquistar o título em casa, já que os dois próximo jogos estão marcados para o interior paulista. O primeiro acontecerá no domingo (7), às 17h.

— Pressionamos muito eles, tentando dobrar a todo momento, só que temos de saber quem é o jogador que estamos largando, qual posição da quadra que ele está para não dar arremessos fáceis para os caras que têm maior percentual. Talvez o segredo seja isso— disse o ala Betinho, que foi cestinha da partida com 30 pontos.

Segundo o jogador de 38 anos, ajustes serão necessários para tentar a virada na série.

— Tivemos um ataque muito bom, mas, jogando para 90 pontos, sabemos que não vamos ganhar outros. Então, tentar acertar nossa defesa, principalmente, para ter chance no próximo jogo — concluiu o jogador que teve aproveitamento superior a 80% em seus arremessos.

Cauã Pacheco fez 24 pontos e deu nove assistências. EC Pinheiros / Divulgação

Pelo lado de Franca, que liderou o marcador até a reta final do quarto e último período, Corderro Bennett terminou como cestinha com 23 pontos, além de cinco assistências.

— Pinheiros fez um bom jogo. Nós tivemos chance para ganhar aqui, não conseguimos, mas agora teremos chance de fechar em casa. Vamos buscar essa vitória — comentou o o estadunidense.