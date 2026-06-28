Pinheiros vence final brasileira e é campeão do Sul-Centro Americano de Handebol masculino

O Pinheiros é campeão do Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol masculino. A conquista aconteceu no sábado (27), em Assunção, no Paraguai, após vencer a fnal brasileira, contra o Nacional, de Santa Catarina, por 29 a 27. Com o título, o time paulista chega ao seu quarto troféu da competição continental (2011, 2017, 2021 e 2026).
A vitória ainda garantiu ao Pinheiros uma vaga no Campeonato Mundial da modalidade, que acontecerá de 25 de setembro a 1º de outubro, no Egito.
A decisão
O Nacional começou melhor a decisão e abriu três gols de vantagem (5 a 2). A partida na primeira etapa foi bastante intensa. O Pinheiros reagiu no confronto, mas o time catarinense foi para o intervalo vencendo por 14 a 13.
Com o goleiro Gonzalo Guerra defendendo diversos ataques do Nacional, o Pinheiros chegou a empate aos 14 minutos (22 a 22) e virou o jogo (23 a 22) aos 16 do segundo tempo. A equipe paulista controlou o restante da partida e venceu por 29 a 27.
— Começamos o torneio com derrota na primeira partida. O adversário nos surpreendeu, era uma equipe muito boa. Tivemos que mudar a estratégia por causa do formato da competição. Depois vencemos as equipes do Uruguai e da Argentina. Tivemos momentos muito difíceis e também momentos muito bons. Estamos lutando por isso há três, quatro anos. Estamos muito felizes com essa vitória. Vamos seguir em frente. Muito obrigado a todos vocês — comemorou Gonzalo Guerra.
Philipp Seifert marcou oito gols e foi eleito o destaque da final.
Confira a campanha do Pinheiros até o título:
Fase grupos
- 28 x 29 Colegio Ward (ARG)
- 34 x22 Scuola (URU)
- 28 x 20 Sag Villa Ballester (ARG)
Quartas de final
- 31 x 27 San Fernando (ARG)
Semifinal
- 27 x 26 Clube Português-PE (BRA)
Final
- 29 x 27 Nacional-SC (BRA)