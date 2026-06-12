Pierre Gasly recupera pódio no GP de Mônaco de F1

Pierre Gasly (Alpine), que terminou em terceiro lugar no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no último domingo, mas caiu para a sétima posição devido a duas penalidades, recuperou seu pódio após apresentar recurso, anunciou nesta sexta-feira (12) a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

O piloto francês foi punido com cinco segundos em duas ocasiões por um excesso de velocidade de 0,1 e 0,4 km/h nos boxes, um total de dez segundos que o jogaram para a sétima posição.

Sua equipe, a Alpine, apresentou um recurso ao considerar que não houve tal excesso e, por fim, a FIA acabou dando razão à escuderia francesa.