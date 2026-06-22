Pausas para hidratação favorecem os mais fracos, mas times fortes também tiram proveito, diz Scaloni

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, disse neste domingo (21) que as pausas para hidratação introduzidas nas partidas poderiam, em teoria, favorecer a equipe que está perdendo, embora o time que ataca também possa tirar proveito delas.

"Pode ajudar uma equipe tecnicamente um pouco mais fraca, porque eles têm tempo para se recuperar e para organizar seus jogadores", afirmou o treinador em entrevista coletiva antes da partida desta segunda-feira (22) contra a Áustria, marcada para as 12h, no horário local (14h de Brasília) no Dallas Stadium, um estádio coberto e climatizado.

Mais tarde, Scaloni esclareceu que a pausa pode ser aproveitada por ambas as equipes.

"Os planos que você tem em mente podem mudar com base no que acontece durante aqueles 22 ou 23 minutos [antes da primeira paralisação]. Fazemos o que normalmente se faz no intervalo padrão, só que fazemos ali mesmo", explicou.

"Posso estar passando uma ideia errada ao dizer que é apenas para o adversário mais fraco. Também ajuda o time que busca o ataque. Dá tempo para fazer ajustes, não é? Mas acho estranho ter que se adaptar a isso", observou.

Esta é a maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções, e desta vez há pausas de três minutos para hidratação em cada tempo das partidas. Scaloni explicou que isso, na prática, divide os jogos em quatro quartos.

A Argentina iniciou a defesa do título com um 'hat-trick' de Lionel Messi na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Scaloni também admitiu que tenta assistir a todas as partidas.

"Você aprende muitas coisas. Está constantemente observando situações (...) E tentar avaliar os rumos da Copa do Mundo, embora seja um pouco difícil entender para onde o torneio está caminhando. Há algumas situações bem estranhas", disse ele, referindo-se às dificuldades que algumas favoritas enfrentaram em jogos contra nações que não têm grande tradição no futebol.

"O que estamos vendo nesta Copa do Mundo é que não existem jogos fáceis", acrescentou.