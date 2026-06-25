Patrik Schick se aposenta da seleção tcheca após fiasco na Copa do Mundo

O atacante Patrik Schick anunciou nesta quinta-feira (25) sua aposentadoria da seleção da República Tcheca, horas depois do fiasco da equipe na Copa do Mundo de 2026, eliminada como lanterna do Grupo A após a derrota por 3 a 0 para o México.

O jogador de 30 anos do Bayer Leverkusen disputou os três jogos dos tchecos no Mundial da América do Norte, onde sua seleção somou apenas um ponto, graças a um empate com a África do Sul, e não marcou um único gol.

Schick estreou pela seleção principal da República Tcheca em 2016 e, desde então, marcou 26 gols em 56 jogos.

"Minha carreira internacional termina hoje", escreveu o jogador em seu perfil no Instagram.

"Esta não é uma decisão impulsiva e não surgiu do nada. É uma ideia que venho considerando há muito tempo", acrescentou.

Schick iniciou sua carreira no Sparta Praga e, posteriormente, atuou na Itália (Sampdoria e Roma) antes de se transferir para o futebol alemão, onde jogou pelo RB Leipzig antes de chegar ao Bayer Leverkusen em 2020.

O atacante foi um dos destaques da Eurocopa disputada em 2021, terminando como um dos artilheiros do torneio com cinco gols, empatado com o português Cristiano Ronaldo.

Seu segundo gol no torneio, um chute por cobertura a 50 metros de distância contra a Escócia, entrou para a história da Euro.

"Saio orgulhoso do que conquistei com a camisa da República Tcheca, mas também com a sensação de que o futebol tcheco pode fazer muito, muito melhor do que tem demonstrado nos últimos anos", disse Schick.

"Temos que encarar a realidade e mudar muitas coisas que não estão funcionando", acrescentou o jogador, reforçando o coro de várias vozes no país que pedem transformações profundas após a enorme decepção desta Copa do Mundo.

"Não estou dizendo isso por raiva ou frustração. Digo apenas porque me importo com o futebol tcheco", concluiu.