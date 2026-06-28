Partidas contra a dupla Gre-Nal e passagem pela Europa: conheça Lucas Trejo, zagueiro que perdeu a família no terremoto da Venezuela

Família de Lucas Trejo foi encontrada sem vida após terremoto na Venezuela. Reprodução / Instagram

Os terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira deixaram destruição, mortos, feridos e desaparecidos. As consequências do abalo sísmico são imprescindíveis e atingiram, até mesmo, o entorno do futebol.

A família de Lucas Trejo, zagueiro do Deportivo La Guaira da Venezuela, foi encontrada sem vida, no sábado (27), entre os destroços causados pelo tremor. As buscas pelos familiares duraram três dias e mobilizaram autoridades e o entorno do zagueiro, que solicitou ajuda nas redes sociais na tentativa de encontrá-los.

Os familiares estavam no complexo residencial Cumanagoto, em Playa Grande, no estado de La Guaira, quando o edifício onde moravam desabou em consequência do terremoto. Trejo estava concentrado com seu clube, o Deportivo La Guaira, em Caracas, e não estava presente no momento da tragédia.

As vítimas foram a esposa do jogador, Yanina Maranella, e os dois filhos do casal, Aarón, de cinco anos, e Ainhoa, de sete.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Deportivo La Guaira manifestou solidariedade ao jogador.

"O DLG se une ao jogador Lucas Trejo em luto pelo falecimento de sua esposa, Yanina Maranella, e de seus filhos, Aarón e Ainhoa Trejo. Que descansem em paz e que Lucas e todos os seus entes queridos encontrem conforto", diz a nota do clube.

Quem é Lucas Trejo?

O zagueiro argentino de 38 anos atua no Deportivo La Guaira desde o início de 2026 e acumula passagens pelo futebol europeu.

Iniciou a carreira no L' Escala, da Espanha, e logo se transferiu para o futebol grego — país no qual defendeu equipes como o Atromitos, Ethnikos Asteras e Egaleo.

Nascido em Córdoba, na Argentina, em 1987, Trejo foi atuar pela primeira vez em um clube argentino somente em 2011, pelo Belgrano. No país de origem, defendeu as cores de outros times como o Racing de Córdoba e Instituto — antes de retomar a carreira internacional por equipes como Jacksonville Armada, dos Estados Unidos, e times do México, Colômbia, Peru e Venezuela.

Rival de Grêmio e Inter

Lucas Trejo, no canto inferior esquerdo da foto, marcando o atacante Yuri Alberto pela Libertadores de 2021. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Em suas passagens pelo futebol venezuelano, Lucas Trejo se deparou com a dupla Gre-Nal em duelos válidos pela fase de grupos da Libertadores.

A primeira vez em que Trejo visitou Porto Alegre foi na edição de 2018, quando ainda defendia o Monagas, da Venezuela. Pela fase de grupos do torneio, o argentino enfrentou o Grêmio, duas vezes, e foi derrotado em ambas.

Pelo Monagas, tornou-se titular absoluto e participou diretamente da campanha histórica que terminou com a conquista do Campeonato Venezuelano de 2017 — o primeiro título nacional da história da equipe.

Em 2021, já com o Deportivo Táchira, da Venezeula, o defensor voltou ao Rio Grande do Sul buscando melhorar o aproveitamento contra os times da capital gaúcha. O adversário foi o Inter, que conseguiu derrotar os venezuelanos na partida de ida da fase de grupos da Libertadores, no Beira-Rio, com Trejo em campo.

Na volta, em San Cristóbal, o defensor foi titular no triunfo do Táchira sobre os colorados.

Apesar da rodagem por clubes europeus e com história em equipes de relevância no cenário venezuelano, Lucas Trejo nunca conseguiu uma vaga na seleção da Argentina.