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Partidas contra a dupla Gre-Nal e passagem pela Europa: conheça Lucas Trejo, zagueiro que perdeu a família no terremoto da Venezuela

Familiares do atleta foram encontrados entre os destroços originados pelo abalo sísmico que atingiu o país na última semana 

Zero Hora

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