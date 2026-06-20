Parreira tem quadro pulmonar estabilizado, e sedação começa a ser reduzida

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, segue internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O quadro de inflamação pulmonar segue, mas a sedação começou a ser diminuída.
A informação mais recente foi divulgada em boletim médico neste sábado (20). No entanto, ainda não há previsão de alta.
Parreira segue na UTI. Ainda de acordo com a unidade de saúde, ele segue sedado e respirando com a ajuda de aparelhos.
Desde 2023, Parreira luta contra o linfoma de Hodgkin, câncer que se origina no sistema linfático, que é o principal sistema de defesa do organismo.
Parreira é tetracampeão com o Brasil na Copa do Mundo de 1994. Ele também conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar