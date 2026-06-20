Parreira segue na UTI com inflamação pulmonar, tem quadro estável e sedação é reduzida

Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para tratar uma inflamação pulmonar. Em nota oficial, o hospital informou que o ex-treinador de 83 anos tem quadro estável e a sedação está sendo reduzida de maneira gradual, mas ainda respira com auxílio de aparelhos e não há previsão de alta para o quarto.

Ainda de acordo com o hospital, Parreira está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, Parreira tem passado por sessões de quimioterapia.

Além de conquistar o Tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na conquista do Tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais.

Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol brasileiro, treinou equipes como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.

VEJA A NOTA OFICIAL DO HOSPITAL SAMARITANO

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar. Ele permanece sedado e ainda respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro pulmonar apresenta estabilização, mas ainda necessita de cuidados intensivos. A sedação está sendo gradualmente reduzida.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.