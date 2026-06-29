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Parreira passa por cirurgia e continua sedado na UTI após internação pulmonar

Ex-técnico da Seleção Brasileira está internado desde o dia 16 de junho por conta de um quadro de inflamação pulmonar

Estadão Conteúdo

Gonçalo Júnior

Zero Hora

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